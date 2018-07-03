В Україні зникне реклама зі стовпів

Верховна Рада прийняла зміни до закону Про рекламу щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності.

За це рішення проголосували 226 народних депутатів з 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як наголошується у пояснювальній записці, у результаті прийняття цього законопроекту використання об’єктів благоустрою, як це і передбачається чинним законодавством, “буде відбуватися відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини”.

Крім того, наголошується у документі, буде обмежена “тотальне панування у міському просторі рекламоносіїв, яке призводить до візуального засмічення вулиць і площ”. Це сприятиме збереженню автентичності та просторової композиції архітектурних ансамблів і об’єктів культурної спадщини, підвищенню туристичної привабливості, поліпшенню ситуації у сфері безпеки дорожнього руху.

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