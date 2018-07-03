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В Україну повернулися всі 1,5 тис. туристів, які застрягли в аеропортах 6 країн

Туристи, які застрягли в Тунісі, Албанії, Грузії та інших країнах через конфлікт між туроператором Oasis та авіакомпанією Браво, повернулися в Україну.

– Ми щиро сподівалися, що ринок дерегульований і ми побачимо ідеальний механізм, коли бізнес працює з суспільством. Цього не сталося, ми були змушені втрутитися і забезпечили повернення в Україну з Тунісу, Албанії та інших країн наших громадян, – заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, передає Інтерфакс-Україна. 

За його словами, криза подолана і проблема вирішена.

Омелян зазначив, що в цілому через ситуації, що склалася постраждало близько 1,5 тис. українських туристів.

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Він додав, що міністерство рекомендувало всім постраждалим надати колективне звернення до суду на туроператорів.

Українські туристи не могли повернутися додому з Тунісу, Албанії, Грузії, Італії, Іспанії та Туреччини.

Нагадаємо,  з Тунісу вилетіли два останні літаки з українськими туристами, які не змогли вчасно потрапити на батьківщину через скасування рейсів авіакомпанією Bravo Airways.

Фото: Dreamstime.

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