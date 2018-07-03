Які зміни до Конституції дали найбільш відчутний результат

Україна не раз змінювала головний документ. Однак в останні кілька років зміни торкались різних питань. Політичний експерт Олеся Яхно розповіла Фактам ICTV, які саме реформи принесли найбільший результат.

Зміни до Конституції в питанні децентралізації стали найбільш дієвими, вважає експерт.

– Так вийшло, що в умовах війни зміни до Конституції, пов’язані з децентралізацією і окупованими територіями, виявились несумісними. Але я вважаю, що децентралізація і місцеве самоврядування можуть об’єднати багато політичних сил в парламенті. Це те, що потрібно, і те, що буде позитивом, незалежно від того, хто переможе і на президентських виборах, і на парламентських.

Що ж стосуюється змін, які мають задекларувати намір України стати членом ЄС та НАТО, про які заявляв президент Петро Порошенко, то на думку Олесі Яхно, це вірна ініціатива.

Однак, чи варто прописувати у документі вступ до конкретних інституцій, а не загальний вектор напрямку, ще мають визначити конституціоналісти, вважає політолог.