З Тунісу вилетіли останні літаки із українськими туристами – МЗС

З Тунісу вилетіли два останні літаки з українськими туристами, які не змогли вчасно потрапити на батьківщину через скасування рейсів авіакомпанією Bravo Airways.
Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.
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– Щойно вилетіли два останні рейси з Туніса на Київ з 172 та 174 туристами відповідно, – повідомив Кирилич.
Нагадаємо, кілька діб 850 українських туристів не могли вилетіти з Тунісу в Україну.
Фото: Dreamstime.
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