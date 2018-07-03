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З Тунісу вилетіли останні літаки із українськими туристами – МЗС

З Тунісу вилетіли два останні літаки з українськими туристами, які не змогли вчасно потрапити на батьківщину через скасування рейсів авіакомпанією Bravo Airways.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

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– Щойно вилетіли два останні рейси з Туніса на Київ з 172 та 174 туристами відповідно, – повідомив Кирилич.

Нагадаємо, кілька діб 850 українських туристів  не могли вилетіти з Тунісу в Україну.

Фото: Dreamstime.

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