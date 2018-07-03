Захист дітей: збільшені аліменти і громадський моніторинг

Верховна Рада проголосувала за збільшення суми аліментів та посилення відповідальності батьків за невиплату грошей дітям. Однак лише самими грошима турбота не обмежується. Факти ICTV розповідають про громадську ініціативу моніторингу дотримання прав дітей.

Верховна Рада продовжила ухвалення серії змін для платників аліментів. Ще у лютому посилилась відповідальність для боржників. Зміни дозволили карати боржників, які понад півроку не платять аліменти.

Зокрема, боржнику аліментів забороняється водити автомобіль або інший транспорт протягом шести місяців, користуватися вогнепальною мисливською та пневматичною зброєю та полювати.

Нові аліменти

Парламент вніс зміни до нового закону. Відтепер мінімальний розмір аліментів становитиме 1 прожитковий мінімум.

А для боржників передбачається пропорційне збільшення суми боргу. Чим довше не платить батько чи мати, тим більше відсотків йому необхідно буде заплатити понад заборговану суму.

– Ми не стаємо на чийсь бік – ми хочемо, щоб діти не були заручниками деколи непростих стосунків між батьком і матір’ю.

Так прокоментував голосування голова Комітету з питань економічної політики Верховної Ради Андрій Іванчук.

Нові положення закону не лише карають, а й заохочують. Для батьків, які вкладають кошти у розвиток дитини, передбачені податкові пільги.

Не лише гроші

На жаль, не всі батьки вкладають гроші та сили у розвиток власних дітей. Є й такі, які дитячу долю покладають на плечі держави.

Дотримання прав дитини в інтернатних закладах має контролювати не лише держава. Громадськість теж повинна долучатись до процесу моніторингу. Така ідея програми учасниці проекту Нові лідери Дар’ї Касьянової.

Економіст за фахом, Дар’я вже більше трьох років працює у секторі захисту прав дітей. Один з втілених учасницею проектів – спеціально зведене містечко біля Києва для родин, що створили дитячі будинки сімейного типу.

Зараз Касьянова працює над реформою інтернатів. Вона передбачає збереження дитини в сім’ї. для цього повинні бути створені спеціальні центри.

Попередити потрапляння в інтернат

Більшіть вихованців спецзакладів насправді мають родини. Просто батьки не можуть забезпечити їм належні умови життя. Тому важливіше не розділити родину, а допомогти ій фінансово чи психологічно.

– Особливої уваги потребують інтернати. У закритих закладах складно відслідкувати якість навчання, харчування та інших умов життя. Але у сім’ях теж порушуються права дитини. Не завжди усвідомлено. Іноді через низьку компетентність батьків. Але тут можна виявляти це неблагополуччя на ранній стадії, – вважає Дар’я Касьянова.

Таким чином громадський моніторинг допоможе вчасно виявити проблему і вирішити її спільними зусиллями центру та родини.

За словами Касьянової, відслідковувати стан дотримання прав дітей має експертна моніторингова група. В своїй роботі вона буде покладатись на міжнародний досвід.

Експерти будуть реагувати на повідомлення про інциденти у сім’ях та працювати над подоланням причин їх появи. Мета – попередити подібні прояви у майбутньому та зберегти сім’ю.

Щасливі діти створюють такі ж сім’ї

Статистика свідчить, що діти, що виростають в інтернатах, в більшості випадків з різних причин віддають туди вже своїх нащадків.

Складно проходять процес дорослішання і діти, що залишились без одного з батьків і живуть за рахунок його аліментів. Що й говорити про ситуації, коли і ці гроші батько чи мати платити не хоче і змушує дитину почувати себе непотрібною.

Тож дотримання прав дітей означає не лише турботу про маленьких українців, а й закладає фундамент для їх повноцінного дорослого життя.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк