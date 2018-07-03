Закриті вантажі та скритність: що відбувається на непідконтрольній частині кордону з РФ

Бойовики на Донбасі заздалегідь отримують інформацію про прибуття ОБСЄ на кордон із РФ.

Патрулі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ можуть відвідувати непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону з Російською Федерацією, але з певними обмеженнями.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник глави місії ОБСЄ Олександр Хуг.

За його словами, бойовики заздалегідь отримують інформацію про прибуття ОБСЄ на кордон із РФ.

Він додав, що терористи не надали ОБСЄ підтримки, необхідної для відкриття постійних представництв поблизу неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією.

– Так, ми спостерігаємо там пересування автомобілів і людей. Однак те, що ми можемо там побачити, дуже сильно контролюється. Це не можна назвати незалежним моніторингом, коли озброєні особи вимагають від нас, щоб ми перебували на певній відстані від пунктів пропуску на кордоні, – підкреслив Хуг.

Він пояснив, що мандатом місії не передбачені повноваження для перевірки транспортних засобів, які перетинають кордон.

– Наприклад, якщо спостерігачі зафіксували на кордоні автомобіль із закритим вантажним відсіком, у нас немає ніяких засобів для відкриття вантажу. Ми лише можемо констатувати, що зафіксували вантажівку з закритим вантажним відсіком. Звичайно, ці авто можуть перевозити що завгодно, але ми не знаємо, що там всередині, – сказав Хуг.

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Перший заступник голови місії визнав, що в публічному просторі звучить багато повідомлень, що ці вантажівки можуть перевозити військове обладнання, а також питань, чому ОБСЄ про це не повідомляє.

– Але у нас немає виконавчого мандата на такі інспекції, – зазначив він.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли спостерігачів місії ОБСЄ під Торецьком.