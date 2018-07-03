Через зливу у Чернігові і Закарпатті багато місцевих жителів зіткнулися із затопленням своїх будинків. Вода піднімалася дуже швидко, і навіть в квартирах було важко знаходитися.

– За 20 хвилин вода вже піднялася більше метра… Ми боїмося, щоб знову не пішов сильний дощ, – про таке розповідали жителі Чернігова після того, як у місті 30 червня випала місячна норма опадів.

Під водою моментально опинилися не тільки вулиці міста, а й квартири місцевих жителів, які не встигли врятувати своє майно.

– Скрізь в будинку була вода і навіть в шафі все промокло – розповіла мешканка міста.

За останній місяць сильні зливи доставили проблеми не тільки жителям Чернігова. В середині червня від опадів постраждали й у Вінниці, де вулиці перетворилися на справжні річки, а дерева падали через негоду.

У Луцьку ж наслідки зливи довелося усувати за допомогою спецтехніки. Адже через буревій дерева виривало з корінням, і постраждав громадський транспорт та автомобілі.









Затопило квартиру: що робити і куди звертатися за компенсацією / 5 фотографий

У Чернігові ж постраждалі люди звинувачують не тільки негоду, але й забудовників, які вирішили звести нові будинки та гаражні кооперативи, і забили сміттям дощові колектори. Після цього сильні зливи затоплюють все навколо.

Чому відбуваються повені

Як правило, повінню називають значне затоплення території у результаті підйому рівня води в річці, морі, озері або водосховищі, через яке масштабний збиток наноситься економіці, соціальній сфері або природному середовищу.

За нанесення шкоди їх ділять на малі, великі, особливо небезпечні і катастрофічні. Те, що сталося у Чернігові, щонайменше можна оцінити як повінь великого типу, оскільки вона призвела до відчутного матеріального збитку і суттєво порушила господарський і побутовий уклад життя людей.

Причинами повеней часто стають сильні дощі, які призводять до того, що річки виходять з берегів. Іноді танення снігів призводить до сильних затоплень. Також причинами можуть стати цунамі, прорив греблі, штормові припливи, зсуви.

Якщо ж у місті сильно засмічені системи дощової каналізації, то через зливи або активне танення снігів може затопити цілі райони міста, від чого постраждає економіка і місцеві жителі.

Що робити, якщо затопило квартиру

Причин затоплення квартири може бути кілька і в залежності від випадку, ваші дії можуть відрізнятися.

Якщо ви впевнені, що топлять вас сусіди, то в першу чергу потрібно піднятися до них та спробувати вирішити це питання мирно і швидко усунути причину затоплення (наприклад, відкритий кран) самостійно або ж викликати аварійну службу.

– Згідно з ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Якщо раптом у затопленні провини сусідів немає, лопнув стояк або протік дах, то до відповіді залучається ЖЕК/ОСББ, – розповіла юрист консультант у сфері Цивільного Кодексу України компанії Felix Consult Наталія Бойчук.

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Після ліквідації причин затоплення, варто звернутися в ЖЕК (ОСББ або інша установа) з письмовою заявою з огляду квартири і складання акту заливки. Він потрібен для того, щоб підтвердити факт затоплення приміщення і вказати причини та наслідки події.

– Насамперед, в той же день, або на наступний, але не пізніше, потрібно зв’язатися з вашою компанією, що управляє домом, і викликати комісію, на чолі з головним інженером, для складання акту про затоплення. Комісія проводить огляд і складає акт, безкоштовно, – говорить юрист.

Його повинні складати представники житлово-експлуатаційної організації, яка обслуговує конкретний будинок. Під час цього повинен бути присутнім власник затопленої квартири і людина, яка винна у тому, що сталося (якщо така є). Відмовити у складанні акту не мають права, а якщо й намагаються, то потрібно наполягати на своєму. У найгіршому випадку, доведеться запрошувати незалежних експертів.

У складеному акті обов’язково повинні бути присутніми:

дата, час і місце події;

детальний опис всіх пошкоджень, які з’явилися у результаті затоплення;

підписи всіх осіб, які оглядали квартиру;

печатка управління будинку;

причина, через яку залило квартиру з уточненням джерела події і його власника;

доповнення потерпілого, якщо сторони вважають акт неповним.

Також можна зняти результати затоплення на фото або відео. Вони стануть в нагоді під час судового процесу.

Після цього слід поспілкуватися зі стороною, яка затопила приміщення. Якщо відповідальний за те, що сталося визнає свою провину і домовиться про відшкодування шкоди, то можна обійтися без суду. Але таке відбувається досить рідко. Коли домовитися не вдається, то потрібно йти до суду.



Як дізнатися розмір збитків і звернутися до суду

Щоб точно визначити, у скільки обійдеться власнику квартири ремонт через затоплення, варто викликати експерта, який оцінює подібні речі. Робити це треба через кілька днів після події, щоб проявилися всі наслідки.

Звичайно, таке задоволення не буде безкоштовним, але ви зможете подати в суд заяву із зазначенням точної суми відшкодування шкоди, яку важко буде оскаржити. У випадку рішення на вашу користь, винний у затопленні повинен буде відшкодувати і суму, витрачену на проведення експертизи.

Ремонтні роботи можна проводити вже після повного складання акту заливки і звіту про завдані збитки. Якщо до цього провести ремонт, то ви можете втратити цінні докази, які підтвердять вашу правоту в суді.

– Після закінчення ремонту, візьміть з організації, яка усунула наслідки затоплення квитанцію за цю роботу. На випадок, якщо затоплення спричинило шкоду вашому здоров’ю – зверніться до лікаря, після чого отримаєте від нього докази звернення з певними скаргами на здоров’я, – розповіла Наталія Бойчук.

Під час подачі суднового позову потрібно обов’язково підтвердити факт завданої шкоди та її розмір, протиправність поведінки винуватця затоплення і причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою людини і заподіяною шкодою.

Що робити у випадку стихійного лиха

У тому випадку, якщо шкоди вашому майну було завдано у результаті стихійного лиха, то все стає складнішим. Адже для початку місцевість повинні визнати зоною надзвичайної екологічної ситуації. В такому випадку жертвами визнаються юридичні та фізичні особи, яким заподіяно шкоду у результаті виникнення такої ситуації.

– Особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовується заподіяна матеріальна шкода та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановлених законом, – додала юрист.

Відшкодування відбувається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які передбачені на такі цілі. Також можуть використовуватися резервний фонд Кабінету міністрів та інші джерела, що не заборонені законом.

– У свою чергу використання коштів з державного бюджету, регулюється додатковими постановами та указами, що і ускладнює отримання фінансової допомоги у випадку отримання збитків від стихійних лих. У такому випадку, слід набратися терпіння і сил, звертатися до місцевих органів самоврядування, стежити за діями державних органів, і бути готовим до подолання бюрократії та паперової тяганини, – підсумувала Наталія Бойчук.

До слова, Факти ICTV розібралися, як убезпечити себе від крадіжки ваших даних та як захистити себе у випадку витоку.

Фото: Волинські новини, burgiata, 20minut