Літній випуск спецпроекту Красива країна зібрав найперспективніші крафтові виробництва країни.

Українська продукція давно стала синонімом якості, тренду та конкурентоспроможності.

Все більше українців ласує вітчизняними делікатесами, захоплюється автентичним одягом і прикрасами, облаштовує побут виготовленими в Україні товарами.

Метою нового рейтингу стало показати різноманітність і креативний потенціал українських виробників формату МСБ різних напрямків споживчого сегменту.

– Нинішній рейтинг – це 100 ідей, 100 історій створення власного бізнесу з чистого аркуша, 100 прикладів, які мотивують почати свою справу, – розкриває подробиці Євген Гордейчик, головний редактор журналу Фокус.

На початку роботи над випуском на підставі редакційної експертизи Фокус склав лонг-лист із 200 брендів у 9 категоріях.

Далі команда експертів оцінила бренди за якістю, перспективам розвитку та професійністю брендингу.

Експертами рейтингу стали:

Андрій Пишний, глава правління Ощадбанку Євген Гордейчик, головний редактор журналу Фокус Юлія Савостіна, засновниця проекту Made In Ukraine Анна Луковкіна, засновниця проекту Всі. Свої Роман Тугашев, засновник проекту Вулична Їжа Андрій Федорів, засновник агентства Fedoriv Максим Бахматов, керуючий партнер Unit.City

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– Номер вийшов історичним. Мені було дуже складно виставляти оцінки. Навіть коли в мене були певні зауваження, я думав тільки про те, що це чиясь справа життя. Чи маю я право своєю оцінкою ці бізнес-крила “підрізати”? 100 брендів-переможців – зовсім не вичерпний список. Це лише паростки того малого, але великого бізнесу країни. І ми спробуємо знайти їх, зібрати разом, підтримати, щоб цей список зростав щороку в геометричній прогресії, – зазначає Андрій Пишний, глава правління Ощадбанку.











100 українських брендів, якими ми можемо пишатися / 6 фотографий

Спецвипуск став знаковим для журналу: це перший номер за 11 років існування журналу, який вийшов повністю україномовним.

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