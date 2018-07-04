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30 см в діаметрі! У Луцьку знайшли незвичайний гриб

На Волині одному з місцевих жителів поталанило знайти півтора кілограмовий гриб.

– Відверто кажучи, грибник я не такий уже й досвідчений. І тому вважаю, що мені просто поталанило – назбирав кошик грибів і раптом побачив велетенського красноголовця, – розповідає Геннадій Гулько, передає Expres.

Читайте: Пора садити. 10 овочів і фруктів, які можна посадити на дачі

Діаметр шапки гриба становив 30 сантиметрів, а вага рівно півтора кілограма.

Раніше Факти ICTV розповідали, як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами.

Фото: ExpresDreamstime.

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