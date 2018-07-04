Бойовики застосували протитанкові керовані ракети під Водяним

Минулої доби бойовики продовжили порушувати встановлене перемир’я по всій лінії зіткнення. Противник 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі. Більшість обстрілів були неприцільні та нетривалі. Втрат серед захисників України немає.

3 липня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП і протитанкові керовані ракети.

Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась, повідомляє штаб ООС.

Луганський напрямок

Неспокійно було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, противник проявив себе на Світлодарському напрямку. Поблизу Новозванівки наші позиції обстрілювалися із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Донецький напрямок

Ворог використовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Катеринівки, Красногорівки та Троїцького.

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Маріупольський напрямок

Тут спостерігалася найбільша кількість ворожих провокацій.

У районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Лебединське та Пищевик бойовики відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По захисниках Водяного противник застосував протитанкові керовані ракети.