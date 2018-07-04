День незалежності США. Американський приклад для України

Свято феєрверків та парадів, а ще день, коли варто замислитись, чому в них вийшло, а ми ще досі пасемо задніх. 4 липня Америка відзначає День незалежності. Факти ICTV розповідають про історію успіху мультинаціональної країни.

50 штатів, більше трьохсот мільйонів жителів та сотні тисяч мрійників, які бажають в будь-який спосіб потрапити до Америки. Як вдалось країні, яку створили емігранти, стати найбажанішою для мільйонів жителів світу? Відповідь: за рахунок тих самих мігрантів.

Американська мрія

Мігранти – ключова запорука успіху США. Вони забезпечують країні стійкий ріст населення та робочий ресурс. В Америці шукають щастя не лише низькокваліфіковані працівники, а й представники інтелектуальних професій.

Не зупиняє іноземців навіть жорстка міграційна політика країни. Зараз у США нелегали ризикують постати перед судом, в той час, як їх діти будуть утримуватись у спеціальних таборах.

Так само не зупиняє мігрантів і шалена конкуренція на ринку праці та перспектива жити у надскладних умовах. Люди ризикують, тому що Америка має чи не найбільше прикладів історій успіху іноземців.

Тут і засновник Google Сергій Грін, і винахідник-мільярдер Ілон Маск, і українець, який створив найпопулярніший світовий мессенджер WhatsUpp Ян Кум.

Звичайно ж, далеко не все безхмарно в країні можливостей. Величезний потік представників усіх національностей світу робить жителів толерантними і водночас посилює дискримінацію. Зараз чимало роботодавців нададуть перевагу при прийомі на роботу співвітчизникам, а не іноземцям.

Напевне, головна причина, з якої люди ризикують і все таки їдуть до США – можливість жити і працювати, заробляти кошти і планувати майбутнє. Якщо в Америці людина не порушує закон, вона зможе успішно реалізуватись.

Мовне питання

Якщо до того, щоб бути привабливою економічно для мігрантів, Україні до Сполучених Штатів далеко, то у мовній політиці країни мають спільні риси.

Як не дивно, США не має офіційної мови. Тобто по факту всі спілкуються англійською, однак це не зафіксовано юридично. І це не є причиною для політичних спекуляцій, як в Україні.

Приклад Америки є показовим, хоча б тому, що у час боротьби за свою незалежність країна формувалась із суміші європейців, індійців та африканців.

Схожу історію має і наша країна, сформована з кількох слов’янських народностей та кримських татар на півдні. Однак в Америці, на відміну від України, чимала кількість іноземців та корінне населення не спекулюють питанням мови та навіть не намагаються вплинути на нього.

Спільні історичні риси

Ще будучи англійською колонією, північноамериканська країна почала проявляти самостійницькі настрої. Був і бойкот товарів з Англії, що згодом переріс у розрив відносин з країною.

А потім, після нетривалих боїв, було проголошення незалежності 4 липня 1776 року. Її країна відстоювала шість років, протягом яких продовжувалась війна.

Це нагадує українську історію. Країни-колонізатори ніколи не поспішали відпускати з-під свого контролю сателіти. Але США, на відміну від України, пройшли свій шлях до незалежності один єдиний раз. І після її здобуття країна нікому не дозволила посягати на свої кордони.

Американський дух

Україна продовжує відстоювати свою незалежність донині. Ми маємо брати приклад з американської згуртованості та духу нації, вважає політолог Володимир Фесенко. Історію США створювали не лише особистості, а й цілі громади. І саме вони зіграли роль у становленні незалежності.

– Різним громадам і штатам довелось об’єднуватись у боротьбі за незалежність. Вони спромоглися до самооб’єднання, вийшли за межі своїх громад, діяли разом. В цьому сенсі у нас такий досвід є, – говорить Фесенко.

Мова йде про Помаранчеву Революцію та Євромайдан. Однак, Україна і досі вимушена захищатись від агресора.

Однією з можливих причин цього політолог називає те, що наша країна отримала незалежність у 1991 році відносно легко. І це відмінність від американської історії з її буремним шляхом.

На думку Фесенка, українці мають дивитись на американський приклад об’єднання та не дозволяти внутрішнім конфліктам ослабити згуртованість проти зовнішнього ворога.

А ще американцям вдалось побудувати країну знизу, усією громадою, тоді як Україні держава будувалась правлячим класом. Можливо, це і є принциповою відмінністю, яка стала на заваді реальній незалежності України.

Згуртованість українців не змогла побудувати сильну самостійну країну, адже остання революційна хвиля не принесла на верхівку влади якісно нових політиків. Зміна влади у нас традиційно означає лише зміну облич.

Тож українцям варто звернути увагу і на американську культуру виборів. Хоча голосують у США традиційно лише за представників двох партій – демократів та республіканців. Але підходять до виборів завжди відповідально, знають програми кандидатів і не дозволять з’явитись у списку людині із сумнівним минулим.

А ще варто повчитись підприємницьким навичкам американців та їх впевненості у власних силах. Саме ці чинники дозволили США освоїти нові землі, створити новий порядок і нові справи.

Саме готовність відкривати нові шляхи до розвитку і збагачення і роблять США однією з найвпливовіших економік світу і найпопулярнішою країною для життя.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк