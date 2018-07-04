Грязьовий гейзер на пляжі Аркадія в Одесі виник, бо дощова каналізація виходить прямо в море.

В Одесі на головному пляжі міста Аркадії відпочиваючі зняли грязьовий гейзер. Він виник через особливості зливової каналізації, повідомляє Думская.

Сьогодні до моря приїхали співробітники Українського наукового центру екології моря і взяли проби для моніторингу стану акваторії.

Біля узбережжя після негоди накопичилося багато водоростей, платні пляжі прибирають. Але на безкоштовних пляжах гниють гори водоростей тижневої давності, а у прибережній зоні скупчилися нечистоти, змиті зливою.







Грязь б’є з моря: очевидці зняли на відео зливу на Аркадії в Одесі / 4 фотографии

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Нагадаємо, в Одесі знесли платний пляжний комплекс на Чайці.

Фото: dumskaya.net