Майже 50 українських туристів знову застрягли в Тунісі

З Тунісу сьогодні не змогли вилетіти 48 українців. Вони зможуть повернутися додому тільки в суботу.
Про це повідомляє у Facebook туроператор Oasis Travel і обіцяє оплатити розміщення у готелях на три дні і забезпечити виліт додому.
– Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів у готелях Тунісу на 3 дні і забезпечить виліт на Київ у суботу 7 липня 2018 року. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ-Львів, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 29 червня 850 українських туристів не могли вилетіти з Тунісу в Україну.
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