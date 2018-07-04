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Під Одесою масово висаджують пасажирів з потягів – причина

Під час масштабної аварії вантажного поїзда біля станції Веселий Кут в Одеській області пасажирів з квитками на проміжній станції висаджували із потягів без пояснень і варіантів вирішення питання, як їм дістатися.

– Моя мама особисто була викинута з поїзда у вечірній час в чужому місті. Жоден провідник не міг спочатку відповісти на питання – чи пройде поїзд через Подольск. Потім начальник поїзда авторитетно заявив – так, пройде, сідайте. У момент відправлення поїзда провідники викидають червоний стоп-прапорець і спішно випихають всіх, хто їде на всі проміжні станції до Вапнярки. Без альтернативи, без пояснень, в наказовому порядку, – повідомляє дочка однієї з пасажирок Марія Зубкова в Facebook.

За словами Марії Зубкової, вона зателефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці та запитала, як довго не буде можливості поїхати в Подольск по Ж/Д-дорозі.

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– Мені відповіли, що це невідомо і сьогодні точно така можливість відсутня. Я запитала, чи не збираються вони надати автобуси, щоб розвести пасажирів, яких викинули з вагонів, на що мені відповіли – ні, звичайно, – згадує Марія Зубкова.

На даний момент в соцмережі продовжують поширюватися коментарі обурених пасажирів і людей, знайомих з ситуацією.

Представники УЗ стверджують, що пасажирам запропонували альтернативний транспорт. Однак учасники інциденту це заперечують.

– Всіх пасажирів ми доставили в пункти призначення, були організовані перевезення альтернативним транспортом. Там, де не було приміських електропоїздів, ми залучали автобуси, – розповів заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Укрзалізниці Олександр Красноштан, передає Обозреватель.

При цьому чиновник зазначив, що це складна подія і вимагає ретельного розслідування.

Нагадаємо, на перегоні Іванівка-Веселий Кут в Одеській області зійшли з рейок відразу 14 вагонів. Рух потягів тимчасово призупинено.

Фото: ГУ НП в Одеській обалстій.

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