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Податок на виведений капітал: Порошенко подав у Раду закон

Президент Петро Порошенко підписав подання до Верховної Ради про розгляд законопроекту про податок на виведений капітал.

Податки

Глава держави зробив це під час зустрічі з представниками бізнесу, передає прес-служба АП.

– Цей законопроект не має і не буде входити в жодні протиріччя з Міжнародним валютним фондом, – запевнив Порошенко.

За його словами, документ набуде чинності лише тоді, коли в бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори, “бо ми маємо нести відповідальність, що пріоритетні видатки бюджету – маються на увазі видатки на оборону, на соціальні сферу – будуть гарантовано профінансовані”.

Президент запевнив, що цей закон значно спростить життя бізнесу, як це відбулося в Естонії.

Згідно з проектом закону, податком на виведений капітал оподатковуватимуться лише ті кошти, які виводяться з бізнесу. Водночас кошти, що реінвестуються в бізнес, і прибуток, який лишається в обороті підприємств, не оподатковуються. Тобто бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії. Для іноземних інвесторів це означає, що податкова ставка буде фіксована – 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

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До слова, сьогодні Петро Порошенко підписав закон Про валюту і валютні операції.

Фото: pixabay.com

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