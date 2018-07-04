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Порошенко підписав важливий закон для Нацполіції

Президент Петро Порошенко підписав закон про дисциплінарний статут працівників Національкої поліції.

Петро Порошенко

Глава держави зробив це на Софійській площі, вітаючи працівників поліції з професійним святом.

– Сьогодні, у День поліції України підписав важливий закон Про Дисциплінарний статут Національної поліції України. Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження, – написав Порошенко у Facebook.

Президент під час урочистостей також нагородив найкращих поліцейських та присвоїв звання.

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До речі, вперше правоохоронці своє професійне свято відзначають не 4 серпня, як було раніше, а 4 липня. Ця дата обрана не випадково, адже рівно 3 роки тому на Софійській площі присягу на вірність Україні склали перші патрульні поліцейські.

Відео: Петро Порошенко

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