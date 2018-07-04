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Порошенко підписав закон про валюту

Президент України Петро Порошенко підписав закон Про валюту і валютні операції.

порошенко

Про це він повідомив в Twitter.

– Підписав Закон Про валюту і валютні операції. Це – ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога! – написав він.

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Закон дозволить прискорити валютну лібералізацію і передбачає концептуально новий підхід до системи валютного регулювання і нагляду – “дозволено все, що прямо не заборонено”. Він покликаний стати єдиним законодавчим актом, який визначає порядок організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду в країні. В даний час основним нормативно-правовим актом, що регулює валютний ринок, є декрет Кабміну Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 1993 року.

За оцінкою ряду експертів, вступ в силу закону дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 червня прийняла в другому читанні і в цілому закон Про валюту і валютні операції.

Фото: Twitter/Петро Порошенко. 

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