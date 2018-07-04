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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 липня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 4 липня, буде сухою. Лише на півночі можливі дощі.

За прогнозами Укргідрометцентру, 4 липня майже на всій території України буде суха погода.

Лише в Чернігівській і Сумській області можливі невеликі дощі.

У східних і південних регіонах температура триматиметься в межах +26..+28 градусів, в інших областях очікується потепління в середньому до +24.

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У Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі температура коливатиметься у межах 11-13 градусів тепла, а вдень підніметься до +24 градусів.

Факти ICTV також писали про погоду в Україні на тиждень – до 6 липня.

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