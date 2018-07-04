Раді рекомендували прийняти законопроект про блокування сайтів

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту прийняти у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№6688).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передає УНІАН.

Цим законопроектом Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новим розділом – Заходи по блокуванню інформаційних ресурсів (сервісів) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах).

У документі наголошується, що блокуванням інформаційного ресурсу (сервісу) є припинення доступу необмеженого кола споживачів телекомунікаційних послуг до певного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах), через який поширюється інформація, поширення якої заборонено в Україні.

Підставою для застосування блокування певного інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах) і видалення з нього інформації є рішення суду у разі поширення через цей ресурс (сервіс) інформації, з використанням якої відбуваються тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Крім того, блокування певного інформаційного ресурсу застосовується судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

У Кримінальному процесуальному кодексі, зокрема, пропонується встановити, що тимчасовим блокуванням (обмеженням) доступу до певного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) є дії, у результаті яких виключається доступ і/або поширення інформації з певного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу ) через інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні мережі (системи) з метою припинення кримінального правопорушення.

Тимчасове блокування (обмеження) доступу до певного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах) застосовується: під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового виробництва – судом за клопотанням прокурора.

У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, тимчасове блокування (обмеження) доступу до певного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) може бути розпочато до винесення ухвали слідчим суддею, судом за постановою прокурора або ухвалою слідчого, погодженим прокурором, і застосовується на строк не більше 48 годин.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний невідкладно після початку здійснення таких дій звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді або в суд.

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