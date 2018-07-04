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Роблять “якісь щеплення”: Клиха знайшли у психлікарні Магнітогорська

Український політичний в’язень Станіслав Клих, якого незаконно утримують у Російській Федерації, знаходиться в психіатричній лікарні у Магнітогорську, повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.

– Станіслав Клих знайшовся в Магнітогорську в Обласній психіатричній тюремній лікарні. Його виявила там Катерина Бур’ян, адвокат Уральської правозахисної групи після того, як єкатеринбурзький адвокат Станіслава Роман Качанов повідомив, що його підзахисного обіцяли відправити туди одразу після того, як Роман був у нього 26 червня, – написала правозахисниця на своїй сторінці у Facebook у ніч на середу.

Щур зазначила, що Клих відчуває себе краще і дозволу на госпіталізацію не давав.

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– Станіслав відчуває себе краще. Каже, що дозволу на госпіталізацію не давав, що суперечить словам тюремників. Якщо 26 липня його свідомість була заплутаною, мова “пливла”, образи зашкалювали і здавалися Роману “фантазійно-маячними”, то Катерина знайшла його більш спокійним і розумним. Але у неї склалося враження, що він знаходиться під впливом заспокійливих препаратів. Та й сам Станіслав сказав, що йому роблять “якісь щеплення”. Він попросив змінити камеру, бо його затісна. Поскаржився, що листи від мами швидко забирають, ледь давши прочитати, на прогулянки водять рідко…, – зазначила правозахисниця.

Нагадаємо, іншого українського політв’язня Павла Гриба жорстоко побили російські в’язні.

Фото: Facebook

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