PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Сексуальні та озброєні: найгарніші поліцейські України (ГОЛОСУВАННЯ)/

Сексуальні та озброєні: найгарніші поліцейські України (ГОЛОСУВАННЯ)

Сьогодні, 4 липня, відзначають День Національної поліції. Українські поліцейські відрізняються не тільки своїм професіоналізмом, а й красою.

Факти ICTV пропонують вам проголосувати за найкрасивішого копа України.

Дивіться: День Нацполіції: все про роботу, ризики і зарплатню

Раніше Факти ICTV писали, що в Нацполіції за кілька днів створили робочі групи та механізм взаємодії для роботи на митниці.

Фото: national.police.uapatrolpolice_ualyudmila_milevichpolicesumy

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Лобове зіткнення у Запорізькій області: постраждало семеро осіб
контрабандні товари в Україні
Контрабанда: які товари найчастіше постачають в Україну нелегально
Голова Нацполіції Сергій Князєв
Методи боротьби з контрабандою: роль поліції
У Києві обікрали главу Конституційного суду Литви
Посадив на ланцюг та бив: на Луганщині над хлопчиком знущався вітчим
Експеримент Кабміну: поліція бере на контроль митників
My Pol – в Україні запрацював мобільний додаток для виклику поліції
Подружжя розбещувало та знімало на камеру 4-річну доньку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка