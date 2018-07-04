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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Швейцарський суд відновив арешт активів Газпрому/

Швейцарський суд відновив арешт активів Газпрому

Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, які належать Газпрому.

Про це повідомила прес-служба Нафтогазу України.

Активи Газпрому залишатимуться під арештом до тих пір, поки буде розглядатися апеляція Нафтогазу на рішення про зняття арешту, яке раніше ухвалив місцевий орган зі стягненню боргів.

– Акції були звільнені з-під арешту тільки на підставі тверджень Nord Stream і Nord Stream 2 про те, що акції перебувають за межами кантону Цуг і, відповідно, поза юрисдикцією органу щодо стягнення боргів, а тому мають бути виключені з переліку арештованих активів, – йдеться у повідомленні.

У НАК відзначають, що “тепер згадані активи не можуть виводитися з юрисдикції відповідного органу щодо стягнення боргів до остаточного рішення щодо апеляції Нафтогазу.

Читайте: Розплата за боргами: англійський суд заморозив активи Газпрому

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб відновити процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Фото: Dreamstime

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