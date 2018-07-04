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Станцію метро Виставковий центр закриють на вхід через Atlas Weekend

З 4 по 7 липня станція метро Виставковий центр буде закрита на вхід.

метро на атлас

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Обмеження на вхід вводиться для уникнення тисняви і накопичення пасажиропотоку.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

З 4 по 8 липня буде продовжено роботу маршрутів наземного громадського транспорту на 1 годину, а саме:

– тролейбусних маршрутів 11к, 12, 43, 45;

– автобусного маршруту №56;

– автобусних маршрутів в режимі маршрутного таксі №208, 548.

До речі, з 3 на 4 липня київське метро працювало на 1 годину довше через виступ Олега Винника.

Фото: tov-tob.livejournal.com.

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