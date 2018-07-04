Убивство полковника міліції Єрохіна замовив екс-нардеп – Матіос

Правоохоронці з’ясували, що один з народний депутатів України, який перебував на цій посаді у 2006 році, був замовником убивства працівника департаменту поліції по боротьбі з організованою злочинністю МВС, полковника міліції Романа Єрохіна.

Замовлення і убивство працівника департаменту поліції по боротьбі з організованою злочинністю МВС, полковника міліції Романа Єрохіна були скоєні ще 26 липня 2006 року.

Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, пише 24tv.

Відтак, екс-нардепові повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Матіос нагадав, що це вбивство було розслідуване і його безпосередні виконавці були засуджені до позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Але організатор і замовник цього вбивства на той час встановлений не був.

– Слідством встановлено, що мотивами замовлення і організації вчинення зазначеного замовного вбивства полковника міліції Єрохіна стала помста за його професійну діяльність і бажання перешкодити злочинним діям групи осіб, – розповів Матіос.

У зв’язку з цим народний депутат України вирішив помститися Єрохіну, ліквідувавши безпосередньо його як керівника оперативної групи, для чого знайшов і залучив 5 осіб. Більшість з яких були діючими або колишніми працівниками правоохоронних органів. Вони за значну матеріальну винагороду погодилися вчинити вбивство, – розповів головний військовий прокурор.

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Він додав, що замовник злочину надав виконавцям вогнепальну зброю з глушниками, надав транспорт та гроші для підготовки і скоєння вбивства. Відтак, зловмисники викрали Єрохіна та вбили в салоні легкового авто. Після цього тіло вбитого правоохоронця закопали у лісі за межами Києва.

– Сьогодні повідомили про підозру громадянину Ш. в організації та викраденні людини з застосуванням зброї, що викликало тяжкі наслідки. За ці злочини передбачене максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення. Зараз готується підозра, – заявив Матіос.

Нагадаємо, Бориса Германа, якого підозрюють у замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, залишили під арештом.

Фото: 24tv