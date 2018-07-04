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Україна отримає €1 млрд від ЄС – рішення підписано

Голова Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо виділення Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.

Про це у Twitter повідомив представник України при Євросоюзі Михайло Точицький.

– Рішення Європарламенту і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС! – написав він.

 

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Нагадаємо, це третій пакет фінансової допомоги українській владі від ЄС з 2014 року. У 2014 році ЄС направив Україні допомогу у розмірі €1,6 млрд, у 2015-му – €1,8 млрд.

13 червня Європарламент проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення €1 млрд.

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