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Україна передала до Міжнародного суду списки бойовиків-іноземців

Україна передала до Міжнародного кримінального суду списки іноземців, які воювали на боці Росії на Донбасі.

Анатолій Матіос

Про головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив в ефірі 112 Україна.

– Ми (Військова прокуратура. – Ред.) передали до інституції Міжнародного кримінального суду через МЗС списки встановлених під час розслідування кримінального провадження про агресивну війну проти України з боку північного сусіда.

Передали списки не тільки сербів, а й усіх іноземців: італійців, іспанців, албанців. Їх там немало, вони називаються ротами, взводами. Їх там може бути 10-15 чоловік, але сумарно їх кількість складає декілька сотень чоловік, – розповів Матіос.

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Також головний військовий прокурор заявив про “подвійні стандарти”, які інколи застосовуються до України з боку інших держав.

– Основне, що найманство на території суверенної держави карається законом усіх держав, звідки вони приїхали. Але ми чомусь не чули масових процесів проти цих осіб.

Подвійні стандарти, які інколи застосовуються до України, дуже прикро вражають душу, – додав Матіос.

Тим часом ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсації за борги по облігаціях СРСР.

Фото: УНІАН

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