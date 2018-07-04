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Україна знайшла новий спосіб стягнути з Газпрому 172 млрд грн

Міністерство юстиції України має намір найняти радника для аналізу можливості стягнення з Газпрому штрафу у розмірі 172 мільярди гривень у Нідерландах та Британії.

На території України з Газпрому можуть стягнути лише 72 мільйони гривень у акціях дочірнього підприємства російського газового монополіста Газтранзит, йдеться у пояснювальній записці до постанови Уряду, передає Інтерфакс-Україна.

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В той же час, продати акції Газтранзиту в Україні з першого разу так і не вдалося, тому їхню вартість було знижено на 25% до другого аукціону.

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб відновити процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Фото: Dreamstime.

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