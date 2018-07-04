Як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами

Сьогодні майже всі фермери використовують пестициди. Це захист від шкідників.

Сьогодні майже всі фермери використовують пестициди. Це захист від шкідників.

Важливо, аби аграрії ще й дотримувалися правил обробки полів. Головне з яких – не перебільшувати дози. А якраз це роблять не всі.

Безконтрольне використання хімікатів впливає не тільки на бджіл. Цього року в кількох регіонах почали масово гинути ще й корови, які паслися на оброблених полях.

Якщо такі жахіття кояться з бджолами та коровами, то, як же овочі з полів, оброблені хімікатами, можуть впливати на людей?



При термічній обробці хімікати перетворюються на певні речовини, що мають канцерогенні властивості і можуть накопичуватись та подразнювати ті ж стінки кишки, стінки шлунку .

Винахідник з Рівненщини Іван, аби не прискати на картоплю отруту проти колорадського жука – вирішив створити так звану жуколовку, яка збирає шкідників у механічний спосіб.

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Натомість, є ще й інші методи боротьби зі шкідниками. Наприклад, огортання грядок сіном, яке ті ж колорадські жуки на запах не переносять.

Винахідливі фермери роблять своєрідні водні пастки.

Втім, нині далеко не кожна родина може дозволити собі органічні овочі та фрукти з власного городу, багато в кого його просто немає, або бракує часу ним займатись. Як же тоді уберегтись від хімікатів?

Не купуйте неприродно великих та ідеально рівних овочів. Та які мають занадто яскраве забарвлення.

Овочі та фрукти повинні трохи пахнути.

Краще купувати сезонну продукцію.

Варто перестрахуватися. Навіть якщо продукти з пестицидами та нітратами потрапили на ваш стіл – шкоду від них можна зменшити.

В першу чергу ми повинні промивати великою кількістю води, змивати всі ці речовини які можливо є токсичними для нашого організм. Також ще необхідно замочувати овочі і фрукти у воді, часом це треба робити декілька разів.

Після того як ми замочили овочі, та промили їх проточною водою, далі ми можемо їх ще раз промити розчином соди. Експерименти показали, він знищує до 90% залишків пестицидів.

Ще одна важлива порада – слід максимально зчищати шкірку з овочів. А також видаляти плодоніжки, качани та бадилля. Там залишається найбільше хімікатів.

Натомість, фахівці кажуть – панікувати, що ви вживаєте овочі оброблені хімікатами – не треба. Прості правила убезпечать вас від неприємностей.

Нагадаємо, в дитячому таборі на Київщині масове отруєння. Занедужали 12 дітей.