Як почати бізнес з 1 тис. грн.

Українка розпочала успішний бізнес всього з 1 тис. грн. у себе вдома, коли була у декреті.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Ольга Забаштанова у себе вдома вона почала вирощувати мікрозелень для кулінарії, так називають молоді паростки для різних страв та салатів. Це горох, соняшник, люцерна, червона капуста, дайкон, редиска, броколі

Ольга купила землю, перше насіння і почала просто в себе в квартирі робити маленький город. Для цього довелося багато часу витратити на вивчення ремесла.

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Зелень купують як ресторани, так і еко-лавки.

На старт справи Ольга та її подруга витратили лише по 1 тис. грн кожна. Ці витрати пішли на землю, насіння та горщечки. І жодного дня вони не працювали в мінус. Ольга зізнається, що прибуток не надто великий, але все окупається. Зараз вони шукають приміщення для розширення бізнесу.

Раніше Факти ICTV писали, що у квітні 2018 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 8480 грн, що у 2,3 раза вище від рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).