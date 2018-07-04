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Які підприємства забруднюють повітря і воду поруч – список розсекречено

Міністерство екології та природних ресурсів і група активістів Save Dnipro презентували перший екологічний бот SaveEcoBot, який агрегує екологічні дані із будь-якої області про конкретне підприємство.

Екологічний бот

Про це повідомляє прес-служба Мінприроди.

За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, екобот моніторить: оновлення даних про дозволи на викиди шкідливих речовин в повітря стаціонарними джерелами підприємств-забруднювачів 1, 2 та 3 груп, спеціальні дозволи на користування надрами та водокористування, а також інформацію про ліцензії на поводження з небезпечними відходами і дані щодо суб’єктів господарювання із податковим боргом.

– Екологічний бот – це приклад синергії органів влади і громадської ініціативи. Раніше ці реєстри були закриті, окрім реєстру ОВД. Він запрацював півроку тому. Тобто у громадськості не було можливості отримувати необхідну інформацію. Зараз Мінприроди активно працює з відкриттям усіх даних. Це один із головних наших пріоритетів. Ми розраховуємо, що екобот стане помічником у цій історії, – зазначив міністр.

SaveEcoBot уже працює в Telegram і найближчим часом буде доступний в усіх інших популярних месенджерах: Facebook Messenger, Skype та Viber.

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Користуватися екоботом може будь-який українець – достатньо підписатися на послугу, яка є безкоштовною. Інформація про зміни надходитиме в режимі онлайн.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені склали список найнебезпечніших для екології міст світу.

Фото: Мінприроди

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