Якою буде погода на Івана Купала (КАРТА)

У ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Чи сприятиме погода проведенню традиційних обрядів – у прогнозі Укргідрометцентру.

На Івана Купала, 7 липня, сильні дощі очікуються на більшій частині території України. Зокрема, опади можливі на півночі, у центрі та на заході країни.

Одеса

У суботу, 7 липня, тут буде сухо. Вночі 16-18, а вдень 28-30 градусів тепла.

Донецьк

Теж без опадів. Вночі 14-16, вдень, як і в Одесі, до +30.

Харків

У колишній столиці України погода також сприятиме ворожінню на вінках та стрибкам через багаття. Вночі сухо і до +16, а вдень 26-28 вище нуля.

Дніпро

Вночі без опадів і 15-17 градусів тепла, а вдень очікується дощ та до +27.

Львів

У ніч на Івана Купала і вдень – сильні дощі. Температура вночі становитиме 14-16, а вдень 24-26 вище нуля.

Київ

У столиці вночі без опадів, а вдень йтиме дощ. Температура, як у Львові: вночі 14-16, а вдень до +26.

На неділю, 8 липня, синоптики прогнозують дощі майже скрізь, окрім півдня України.

Очікується також невелике похолодання: на заході та півночі +24, у центрі +25, на сході – до +28.

І лише на півдні температура залишиться незмінною – до +30.

У Києві дощ, вночі 14-16, а вдень 22-24 градуси тепла.

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Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди, які супроводжують одне з найзагадковіших слов’янських свят – Івана Купала.

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