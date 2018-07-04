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Факти / Україна / Замість сміху і веселощів: на що перетворився Казантип у Криму/

Замість сміху і веселощів: на що перетворився Казантип у Криму

На місці проведення популярного фестивалю КаZантип після приходу окупантів залишилася одна розруха.

В інтернеті оприлюднили свіже відео з Попівки (окупований Російською Федерацією Крим), яка раніше була відома як місце проведення популярного фестивалю КаZантип.

Відповідний ролик розміщений на сторінці Zello-XOXMA в Twitter.

– Ви тільки подивіться, на що Росія перетворила Казантип. Щастя там більше не живе. Замість сміху, радості і веселощів туди прийшов проклятий русскій мір, – йдеться в описі відео.

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Нагадаємо, 4 березня 2016 року окупанти заборонила проводити КаZантип на півострові. Пізніше там трапилася величезна пожежа.

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