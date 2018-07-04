У мережі опублікували свіжі світлини з Первомайська, окупованого російськими окупаційними військами.
Відповідні фото з’явились в акаунті Хрустальный Луч у Twitter.
– Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, спустошення, трава, що виросла з асфальту, по якому нікому ходити, зате Ленін “живий”, – підписали фотопідбірку.
Зате Ленін “живий”: як зупинився час на окупованій Луганщині / 8 фотографий
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Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганщини під час виконання робіт загинули двоє ув’язнених.
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