13 друзів виборця. Чому не вдається провести голосування за членів ЦВК

Склад нинішньої Центральної виборчої комісії оновлення потребував уже 4 роки. Семирічний термін повноважень більшості членів ЦВК сплив у 2014 році. Хто зараз претендує на їх посади, розкажуть Факти ICTV.

До виборів президента України залишається менше року. А це означає, що 13 членів ЦВК з 15, які продовжують працювати, мають бути замінені.

Нинішня комісія перебуває в унікальному стані. Вона мала припинити роботу 1 червня 2014 року. Але через те, що усі процедури, пов’язані з попередніми виборами президента, на той період ще продовжувались, у закон про ЦВК були внесені зміни. Вони дали право діючому складу працювати до моменту обрання наступників.

На що впливає ЦВК

Комісія займається організацію виборчого процесу під час виборів президента, народних депутатів та голів місцевих рад. Вона очолює усі територіальні комісії.

Функції ЦВК виключно сервісні. Це забезпечення достовірних результатів, а також здійснення контролю чи управління суміжними процесами, такими як ведення державного реєстру виборців та підготовка потенційних членів комісій нижчого рівня.

Нинішній склад

Зважаючи, що востаннє кандидатів до комісії обирали ще у 2007 році, її склад зараз місцями виглядає, як привіт з минулого, адже частини партій на політичному горизонті України вже немає.

Яскравий приклад – голова ЦВК Михайло Охендовський, який представляє Партію Регіонів. Його заступник – ще один представник сили, якої в парламенті вже немає – Андрій Магера з Нашої України. Єдина партія, яка і зараз представлена в комісії, що правда вже під іншою назвою – БЮТ в обличчі Жанни Усенко-Чорної. Секретар комісії – регіоналка Тетяна Лукаш.

Решта членів комісії:

3 представники Партії Регіонів

3 представники БЮТ

1 представник УДАРу

1 представник Свободи

1 представник Блоку Литвина

1 представник КПУ

1 представник СПУ

Незважаючи на парадоксальний для України зразка 2018 року склад, комісія особливих нарікань на свою роботу не викликала. Вона впоралась з виборами 2014-2015 років, ускладненими забезпеченням волевиявлення жителів окупованих територій.

Кандидати

Початок оновлення складу ЦВК дав підписаний президентом лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінчення терміну їхніх повноважень.

Однак після цього почалась тяганина. Спочатку про відсутність у списку кандидатур заявила Батьківщина, а згодом і Опозиційний блок. В результаті партія Юлії Тимошенко отримала місце для свого кандидата.

Таким чином парламент має проголосувати за 14 кандидатур. 6 місць отримали представники БПП, 3 – Народного Фронту, по одному представнику мають Відроження, Батьківщина, Самопоміч, Воля Народу та Радикальна Партія.

Залишаться у складі ЦВК 2 представника з попереднього складу, у яких ще не закінчився семирічний термін роботи.

Що заважає оновленню

Однією з можливих причин може бути те, що Опозиційний блок поки так і не отримав свого представника у ЦВК. Відсутність однієї з парламентських сил у складі ЦВК суперечить рекомендаціям ПАРЄ. Асамблея рекомендує Україні представити у складі комісії усі фракції.

Ускладнює ситуацію і те, що голосувати народні депутати мають не пакетом, а за кожного кандидата окремо.

Зважаючи на те, що 5 партій мають по одному місцю в комісії, а кандидатур на 13 місць в ЦВК цілих 14, можна припустити, що у разі провалу голосування за свого кандидата, партія, що має лише одне крісло в ЦВК, відмовиться голосувати за когось іншого.

Напевне, передчуваючи сьогоднішній демарш, в Раді визначились, як робити у разі провалу голосування. Представник президента в Раді Ірина Луценко повідомила, що якщо якийсь із кандидатів не набере достатню кількість голосів, то функції тимчасово виконувати буде член ЦВК попередньої каденції.

Фото: dreamstime, уніан

Яна Семенюк