40 гривень за долар. У НБУ назвали 2 загрози для падіння гривні

Нацбанк підготував сценарії, згідно з якими стабільність гривні опиняється під загрозою в разі припинення співпраці з МВФ і падіння світових цін на метали.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Базовий сценарій, при якому Україна і надалі співпрацюватиме з МВФ, а ціни на метали на світовому ринку не будуть падати, передбачає, що середній курс гривні до долара в 2018 році буде на рівні 26,5, а в 2019 році – 27 грн за долар.

У разі припинення співпраці з МВФ національна валюта в кінці 2018 року опуститься до позначки 31,8 грн за долар, а в кінці 2019 – до 33,7.

Якщо припинення співпраці з МВФ буде супроводжуватися одночасним падінням цін на метали, в 2018 році гривня може впасти до рівня 40,8 грн за долар, а до кінця 2019 року зміцниться до рівня 39,4 грн за долар.

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Індекс споживчих цін, за базовим сценарієм НБУ, повинен вирости на 8,9% в річному вираженні за підсумками 2018 року.

Без співпраці з МВФ він досягне 13,1%. Якщо це доповниться падінням цін на метали, інфляція складе 17,5%.

На тлі бюджетних проблем і припинення програми МВФ можуть суттєво посилитися панічні настрої населення, що призведе до стрімкої девальвації гривні. Це посилить боргове навантаження на уряд і приватний сектор.

До слова, на запит видання НБУ офіційно не підтвердив і не спростував наявність таких сценаріїв.

Раніше аналітики ГК FOREX CLUB зробили прогноз щодо курсу долара в липні 2018.

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