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Членство в ЄС і НАТО: Порошенко підписав закон про нацбезпеку

Закон про нацбезпеку України, який визначає в числі фундаментальних національних інтересів набуття членства в ЄС та НАТО, підписаний президентом Петром Порошенком.

Петро Порошенко

Глава держави підписав документ на засіданні РНБО, передає Інтерфакс-Україна.

– Над цим законом українська влада і міжнародні партнери працювали 2 роки. І вперше в історії цього закону вводиться взаємосумісність у секторах безпеки і оборони України з оборонними можливостями НАТО, – сказав Порошенко.

За його словами, законом визначено фундаментальні національні інтереси України – “те, що армія повинна захищати”.

– Перше – це державний суверенітет і територіальна цілісність, незалежність нашої держави, конституційний лад і неприпустимість втручання у внутрішні справи країни, – зазначив президент.

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Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому внесений президентом законопроект №8068 про національну безпеку України.

Закон набуває чинності на наступний день після публікації, а в частині призначення цивільних осіб міністром оборони і його заступниками, він набуває чинності з 1 січня 2019 року. Ще ряд положень – з 1 січня 2021 року.

Фото: прес-служба АП

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