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Чому в українців мізерні пенсії – відповідь Мінсоцполітики

Українці отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів і тіньову економіку (зайнятість).

Старість

Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення, повідомили в Мінсоцполітики.

– По-перше, рівень доходів прямо впливає на розмір відрахувань до Пенсійного фонду та виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам.

По-друге, він так само впливає на розмір майбутньої пенсії тих, хто сплачує ці внески сьогодні.

Тобто, мізерні пенсії є прямим наслідком мізерних офіційних доходів, – розповідають у відомстві.

У Мінсоцполітики наголосили, що внески до пенсійної системи сплачуються лише з декларованої частини заробітку, а тіньовий ринок не бере участі в пенсійній програмі. Разом із тим, він становить близько 30% економіки України.

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– Як підвищити пенсії? Відповідь очевидна – збільшити офіційні доходи населення через зростання зарплат та провівши детінізацію економіки.

Саме такий шлях подолання проблеми визначив і впроваджує уряд, – додали у відомстві.

До речі, чорнобильцям і людям із великим трудовим стажем можуть підвищити пенсії вже наприкінці 2018 року.

Фото: Рixabay

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