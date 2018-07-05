Чому в українців мізерні пенсії – відповідь Мінсоцполітики

Українці отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів і тіньову економіку (зайнятість).

Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення, повідомили в Мінсоцполітики.

– По-перше, рівень доходів прямо впливає на розмір відрахувань до Пенсійного фонду та виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. По-друге, він так само впливає на розмір майбутньої пенсії тих, хто сплачує ці внески сьогодні. Тобто, мізерні пенсії є прямим наслідком мізерних офіційних доходів, – розповідають у відомстві.

У Мінсоцполітики наголосили, що внески до пенсійної системи сплачуються лише з декларованої частини заробітку, а тіньовий ринок не бере участі в пенсійній програмі. Разом із тим, він становить близько 30% економіки України.

Читайте: 40 гривень за долар. У НБУ назвали 2 загрози для падіння гривні

– Як підвищити пенсії? Відповідь очевидна – збільшити офіційні доходи населення через зростання зарплат та провівши детінізацію економіки.

Саме такий шлях подолання проблеми визначив і впроваджує уряд, – додали у відомстві.