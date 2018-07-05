Що робити, якщо втратив паспорт за кордоном – покрокова інструкція (ІНФОГРАФІКА)

Якщо ви перебуваєте за кордоном й у вас вкрали або ви загубили закордонний паспорт, то необхідно якомога швидше звернутися до місцевої поліції, а потім в дипломатичне представництво України.

Для оформлення посвідчення для виїзду за кордон заявник має подати до дипломатичної установи такі документи:

заяву-анкету;

документ (протокол, довідку), виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство України;

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну (у разі наявності);

свідоцтво про народження дитини, якщо оформлюється посвідчення дитині або дані про дитину вносяться до посвідчення законного представника;

дві кольорових фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 (у разі внесення до посвідчення законного представника даних про дитину);

одну кольорову фотокартку розміром 10х15 см для сканування;

документ, що підтверджує сплату консульського збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Оформлення та видача посвідчення здійснюються протягом 1 робочого дня, але не більш, як 5 робочих днів з дня подання всіх документів і отримання консульською посадовою особою та сплати консульського збору.

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У разі необхідності надсилання письмового запиту до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України з метою ідентифікації особи строк оформлення посвідчення може бути продовжено до часу отримання відповіді на такий запит, але не більш як 30 днів.

За оформлення посвідчення стягується консульський збір.

Громадянин України може бути звільнений від сплати консульського збору у разі наявності обставин, що доводять його неспроможність сплатити консульський збір за видачу посвідчення.

У разі коли громадянин України втратив документ в країні, на території якої відсутня дипломатична установа, оформлене посвідчення можна отримати потою, якщо це дозволяється законодавством такої країни.

Лайфхаки:

вдома зробіть ксерокопії та фотокопії паспортів. Фотокопії краще зберігати під паролем в інтернет-хмарі або пошті;

тримайте кілька фото про запас, в екстреній ситуації вони знадобляться в посольстві;

у готелі документи та гроші зберігати у сейфі;

перед поїздкою запишіть собі адресу та контакти консульства України в країні, в яку ви прямуєте.

Раніше Факти ICTV писали, що вУкраїні визнали недійсними понад 450 закордонних паспортів

За матеріалами: Департамента консульської служби МЗС України

Фото: Dreamstime