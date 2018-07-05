Дороги за китайськими технологіями. Скільки Україна витратить на нові автостради

Протягом цього року дороги територіального значення передадуть на баланс областей. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Факти ICTV зібрали інформацію про те, хто тепер відповідатиме за ремонт українських доріг.

З початку року на обласний рівень держава передала 123 тисячі кілометрів доріг. Тепер за їх стан відповідають обласні адміністрації. В той же час в мінінфраструктури повідомили, що на утримання цих автошляхів виділяють третину Дорожнього фонду.

З кого питати

Сам міністр пропонує питати про якість доріг з керівників областей. На своїй сторінці в соцмережі він наводить рейтинг територій за розміром використання грошей на ремонт доріг.

Найгірша ситуація – в Черкаській області, де на кінець червня зовсім не використали коштів на ремонт. Стан доріг там добре видно з наступного відео.

Лідери рейтингу – Київ, Івано-Франківська та Хмельницька області. Там вже більше половини грошей на ремонт території освоєні.

Де лататимуть дороги цього року

Якщо за автошляхи місцевого значення відповідають території, то дороги державного рівня мають оновлювати Держагенство автомобільних доріг. Це три міжнародні артерії та дві національні.

Роботи ведуть на наступних напрямках:

Харків – Охтирка

Харків – Слов’янськ – Краматорськ

Чугуїв – Мілове

Одеса – Рені

Кропивницький – Миколаїв

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв

Рівне – Луцьк – Устилуг

Житомир – Вінниця

Івано-Франківськ – Стрий

Житомир – Хмельницький – Чернівці

Загалом, у 2018 році продовжуються ремонти на напрямках, розпочатих минулоріч.

Хто ремонтує дороги

Бюджет, виділений на шляхи областей цьогоріч, складає 11 мільярдів гривень без урахування фінансів місцевих органів. На усі дороги України у 2018 році виділяється 47 мільярдів гривень.

До кінця року в Україні відремонтують 218 доріг

Боротись за право здійснювати ремонт доріг можуть приватні організації. Це не обов’язково мають бути вітчизняні компанії.

Наприклад, наприкінці минулого року Укравтодор підписав контракт з китайським підрядником. За півтора роки компанія має відремонтувати 164 кілометри доріг на 95,5 мільйонів доларів.

Інша закордонна компанія – з Туреччини, виграла 7 тендерів на 2,3 мільярди гривень. Це вже не перша перемога закордонного підрядника.

Вітчизняним компаніям складно конкурувати із закордонними підрядниками. Турецькі автошляхи у всесвітньому рейтингу доріг 30 місці, що на сто пунктів вище за наші траси. Китайські – на 42 місці.

При цьому Східна країна славиться своїми бетонними дорогами, які слугують більше 20 років. При їх зведенні проектувальники беруть до уваги навантаження та ріст економіки, що призводить до збільшення автомобілів на дорогах.

Контроль якості

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово говорив про покарання для недобросовісних підрядників. Ті з них, які неякісно виконали ремонт, мають ліквідовувати недоліки за власний рахунок.

Контроль за якістю виконаних робіт на дорогах здійснює замовник. На трасах державного значення це роблять дорожні служби, на міжнародних автошляхах, які оновлюються за кошти іноземних донорів – організації, що фінансують роботи, на територіальних – місцева влада.

Також моніторити стан доріг може кожен громадянин. Проблема в тому, що неякісну роботу важко довести без спеціального обладнання та експертних висновків.

Тим часом в Кабміні вже готові до кадрових змін. Очільник Мініфраструктури повідомив, що хоче змінити до 5 керівників обласних автодорів, де якість доріг не відповідає кількості використаних на них грошей.

Коли покарають халтурників

Ревізію ремонту доріг проводять двічі на рік. На початку і в кінці – після завершення сезону робіт на дорогах. За результатами першої перевірки виявили тріщини, лущення та крихкість на 136 об’єктах з майже 500 відремонтованих. Більше половини з недоліків підрядники вже усунули.

Ще один метод покарання від держави – копійкою. Території, які не використовують виділені на ремонт кошти, ризикують залишитись без фінансування. Тобто дороги, що і без того потребують оновлення, через зволікання розпорядників можуть залишитись без перспективи бути відремонтованими.

Прицільний контроль за ходом ремонту, рекордні для України вливання дають сподівання на те, що вітчизняні дороги нарешті перестануть бути головним болем українців.

Однак масштаби розбитих шляхів не додають оптимізму. В Укравтодорі підрахували, що на ремонт усіх вітчизняних доріг необхідно 2 трильйони гривень.

Корупція в дорожній галузі, ремонти “на папері” та недобросовісність підрядників відкидають вирішення проблеми українських доріг на сотні кілометрів назад.

Фото: facebook, dreamstime

Яна Семенюк