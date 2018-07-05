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Дощі з грозами та спека: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

На вихідних по всій Україні пройдуть дощі з грозами. Температура повітря триматиметься у межах 24 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 7 липня, дощі охоплять західну і частково центральну частину країни. У західних областях температура повітря вдень 23-28 градусів тепла, вночі 14-16 градусів вище нуля.

На півдні країни сонячно і тепло. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 градуса. Вночі холодніше – 17-19 градусів вище нуля.

У східних областях теж сонячно. Вдень 24-27 градусів вище нуля, вночі – +14-19 градусів.

У центральній Україні дощитиме у Черкасах і Кропивницькому. Там вдень 25-27 градусів вище нуля, вночі +14-16.

У Києві без опадів. Вдень 26-28 вище нуля, вночі – +15-17 градусів.

У неділю, 8 липня, дощі охоплять всю Україну. Однак опади не принесуть похолодання.

На заході вдень 23-25 ​​градусів вище нуля, вночі – +13-15 градусів.

На сході пройдуть дощі з грозами. Там вдень ​​27-29 вище нуля, вночі – 17-19 градусів.

На півдні країни також очікуються опади. Вдень +26-30 градусів, вночі +18-20 градусів.

У центральних областях вдень +25-27 градусів, вночі +14-17.

У Києві пройдуть дощі. Вдень 24-26 градусів, вночі 15-17 градусів вище нуля.

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