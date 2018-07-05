Дощі з грозами та спека: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

На вихідних по всій Україні пройдуть дощі з грозами. Температура повітря триматиметься у межах 24 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу, 7 липня, дощі охоплять західну і частково центральну частину країни. У західних областях температура повітря вдень 23-28 градусів тепла, вночі 14-16 градусів вище нуля.
На півдні країни сонячно і тепло. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 градуса. Вночі холодніше – 17-19 градусів вище нуля.
У східних областях теж сонячно. Вдень 24-27 градусів вище нуля, вночі – +14-19 градусів.
У центральній Україні дощитиме у Черкасах і Кропивницькому. Там вдень 25-27 градусів вище нуля, вночі +14-16.
У Києві без опадів. Вдень 26-28 вище нуля, вночі – +15-17 градусів.
У неділю, 8 липня, дощі охоплять всю Україну. Однак опади не принесуть похолодання.
На заході вдень 23-25 градусів вище нуля, вночі – +13-15 градусів.
На сході пройдуть дощі з грозами. Там вдень 27-29 вище нуля, вночі – 17-19 градусів.
На півдні країни також очікуються опади. Вдень +26-30 градусів, вночі +18-20 градусів.
У центральних областях вдень +25-27 градусів, вночі +14-17.
У Києві пройдуть дощі. Вдень 24-26 градусів, вночі 15-17 градусів вище нуля.
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