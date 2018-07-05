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Газові переговори ЄС, України та Росії – дата

Тристоронні переговори щодо газу за участі Євросоюзу, України та Росії пройдуть 17 липня.

Газ Україна

Про це заявив заступник голови Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович, передає Інтерфакс-Україна.

– Конструктивна і стабільна співпраця між Росією і Україною в галузі енергетики має першочергове значення як для обох країн, так і для Європейського Союзу. Необхідність довгострокового транзиту російського газу через Україну в ЄС надійним, комерційно життєздатним шляхом є невід’ємною частиною цього, – зазначив він.

За його словами, Україна і РФ будуть представлені на переговорах, як від урядів, так і від комерційних організацій.

– Наша мета – узгодити наш довгостроковий порядок денний, а також методику нашої роботи, – сказав Шефчович.

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При цьому він зазначив, що переговори будуть складними.

– Тристоронній процес є найбільш ефективною платформою для пошуку задовільного вирішення газових питань, важливих для зацікавлених сторін, і транзиту газу через Україну після 2019 року, – підсумував єврочиновник.

До речі, Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну після завершення контракту у 2019 році.

Фото: dreamstime

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