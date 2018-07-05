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Кастрація і довічне ув’язнення. Законопроект про захист дітей від статевих злочинів

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроект №6607 щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за ці злочини.

Про це йдеться на офіційному  сайті Верховної Ради.

Основні зміни, які відбудуться у разі прийняття законопроекту:

1. Буде створено реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього. Осіб, що влаштовуються на роботу в дитячі заклади будуть перевіряти через цей реєстр.

2. Посилюється відповідальність за статеві злочини проти дітей. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Повторне вчинення злочину буде каратися довічним позбавленням волі.

3. Запроваджується хімічна кастрація як “добровільний захід медичного характеру”.

Довідка. Хімічна кастрація – це уколи та пігулки, які мають певний час дії.

Відповідно до законопроекту хімічна кастрація може застосовуватись лише до осіб хворих на педофілію. Факт хвороби підтверджує психіатр.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

Результати

Тож, законопроект розділяє осіб засуджених за статеві злочини проти дітей на дві групи: здорові та хворі на педофілію. Здорові будуть відбувати покарання відповідно до вироку. А хворі на педофілію будуть мати можливість частину терміну покарання добровільно замінити на хімічну кастрацію.
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Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав закон, за яким 16 років визнається мінімальним віком статевого повноліття.

ФОТО: Dreamstime.com

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