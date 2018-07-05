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Літак після аварії в Жулянах утилізують

Літак, який 14 червня здійснив аварійну посадку в Жулянах, після розслідування вирішили утилізувати.

Літак в Жулянах

Про це повідомляє у Facebook адміністрація аеропорту Київ.

– Аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo сьогодні завантажили на трейлер і відтранспортували на спеціальний майданчик.Після проведення необхідних для розслідування інциденту експертиз, MD-83 готують до утилізації. Раніше з літака були зняті двигуни, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в операції брали участь служби аеропорту та пожежні бригади.

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Літак після аварії в Жулянах утилізують / 5 фотографий

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Нагадаємо, ввечері 14 червня літак компанії Bravo, який виконував рейс Анталія-Київ, під час посадки в аеропорту Київ викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 169 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Аеропорт не працював майже 5 годин.

Фото: Аеропорт Київ

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