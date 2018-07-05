Митний контроль для бізнесу спрощено

Рада ухвалила законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму єдиного вікна та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Впровадження єдиного вікна дозволить спросити процедуру торгівлі та скоротить час для оформлення товарів через однократне подання підприємством відомостей, які повинні використовуватися усіма контролюючими органами, повідомляє Урядовий портал.

Закон скасовує обов’язковість дублювання подачі документів у паперовій формі.

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Також на митниці прибрали радіологічний контроль, який зараз здійснюють екологи.

Окрім того, законопроект запроваджує в українське законодавство частину положень Конвенції про спільний режим транзиту NCTS.

Нагадаємо, Кабмін України з 21 червня по 31 грудня 2018 року реалізує експериментальний проект щодо створення умов для попередження ухилення від сплати митних платежів.

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