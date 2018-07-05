На Поштовій площі створять музей – постанову Ради

Верховна Рада зобов’язала Кабмін вносити артефакти, знайдені під час розкопок на Поштовій площі у Києві, до Держреєстру нерухомих пам’яток України за категорією Пам’ятки національного значення.

За законопроект №8541 проголосували 294 депутати.

Законопроектом пропонується доручити Кабміну вжити необхідних заходів для збереження об’єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі, занести об’єкт культурної спадщини Будинок прибережного міського кварталу Середньовічного Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією Пам’ятки національного значення.

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КМДА рекомендується прийняти вичерпні заходи для інформування громадськості про об’єктивний поточний стан музеєфікації об’єкта культурної спадщини та широкого обговорення подальших кроків з метою зменшення соціальної напруженості.

Авторський колектив складають Микола Княжицький, Віктор Єленський (фракція Народний фронт), Ірина Подоляк (Об’єднання Самопоміч) і Сергій Тарута (позафракційний).

Нагадаємо, в 2013 році московський уряд дозволив ТОВ Хенсфорд-Україна побудувати на Поштовій площі підземний торгово-розважальний центр. Однак під час підготовки котловану була виявлена ​​дерев’яна вулиця часів Київської Русі XI-XII століть. З 2015 року тут працювали археологи, яким вдалося виявити цілий історичний квартал.