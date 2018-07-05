“Перемир’я” на Донбасі: вогонь не вщухає, є поранені

Бойовики продовжують ігнорувати оголошене перемир’я і упродовж минулої доби три рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат немає, є поранені.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Луганський напрямок

Неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував 82-мм міномет, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети, а захисники Причепилівки були обстріляні із автоматичного гранатомета.

Минулої доби противник також проявив себе на Світлодарському напрямку. Там наші позиції обстрілювалися із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок активних дій ворога два наші захисники отримали поранення.

На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що стало прикриттям дій ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Завдяки правильній організації оборони наміри ворога були розкриті. Вогонь із наявних чергових засобів змусив противника із втратами відступити. Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 – були поранені. Разом з тим, внаслідок активних дій ворога поранення отримали два українських військовослужбовці.

Донецький напрямок

Ворог проявив активність, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Невельського та Новомихайлівки.

Маріупольський напрямок

На Маріупольському напрямку ворог продовжив провокативні дії, намагаючись змусити наших військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із 120-мм міномету та ручних протитанкових гранатометів. Також під обстрілами перебували наші позиції біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Широкиного.

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Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група заявила про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з 1 липня – у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.