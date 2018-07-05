Погода в Україні на сьогодні, 5 липня (КАРТА)

По всій Україні буде сухо і тепло. Дощі очікуються тільки на заході країни.

Середньодобова температура по Україні вдень становитиме 24-29°, вночі 12-19°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Києві 5 липня прогнозується без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12-14, вдень 23-27 градусів.

В Одесі у найближчу добу обіцяють хорошу погоду. Температура вночі становитиме 17-19° тепла, вдень 27-29°.

У Харкові у четвер буде без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі прогнозується 13-15°, вдень 25-27° тепла.

У Карпатах прогнозується мінлива погода, місцями можливі короткочасні дощі. Температура вночі 12-15°, вдень 26-28° тепла.

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До речі, раніше з’явився детальний прогноз погоди в Україні на липень.