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Поклонська брала участь в арешті Сенцова

Депутат Держдуми РФ і колишній “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська брала участь в арешті у 2014 році українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це у Facebook повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

Адвокат опублікував протокол судового засідання за травень 2014 року, де Поклонська перебуває на стороні обвинувачення.

У документі говориться, що Поклонська наполягала взяти Сенцова під варту, як прихильника Правого сектора.

Читайте: Сенцов, Україна з тобою! На НСК Олімпійський пройшла масштабна акція

Раніше Факти ICTV писали. що Людмила Денісова повідомила, що має суперечливу інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова. Бранця Кремля можуть змушувати вживати їжу

Фото: Наталья Поклонская

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