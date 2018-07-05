Поклонська брала участь в арешті Сенцова

Депутат Держдуми РФ і колишній “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська брала участь в арешті у 2014 році українського політв’язня Олега Сенцова.
Про це у Facebook повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.
Адвокат опублікував протокол судового засідання за травень 2014 року, де Поклонська перебуває на стороні обвинувачення.
У документі говориться, що Поклонська наполягала взяти Сенцова під варту, як прихильника Правого сектора.
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Раніше Факти ICTV писали. що Людмила Денісова повідомила, що має суперечливу інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова. Бранця Кремля можуть змушувати вживати їжу
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