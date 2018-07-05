Продовжує боротьбу! Сестра Сенцова розповіла правду про його стан

Український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений у Росії, сильно постарів і схуд. Він живий і продовжує боротьбу, хоча йому дуже важко.

Про це повідомила в Facebook двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталя Каплан.

– Олег Сенцов живий, він продовжує боротьбу, хоча йому дуже важко. Він щиро сподівається, що звільнення близько, і не тільки його звільнення. Просить обходитися без маніпуляцій і брехні. Вважає, що потрібно говорити правду і не паритися про наслідки, тільки так можлива перемога, – написала вона.

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За словами Каплан, Сенцов просить не акцентувати всю увагу на ньому і не робити з нього головного політв’язня, а розподіляти сили на всіх в’язнів.

– Сильно постарів і схуд. Говорили багато про що, розлучатися було важко, я розумію, чому він так довго відмовлявся від побачень, – додала вона.

Нагадаємо, 5 липня Наталя Каплан відвідала Олега Сенцова в колонії Білий ведмідь у Лабитнангі. Це їхнє перше побачення за 4 роки з моменту оголошення вироку в 2014 році.

Фото: УНІАН