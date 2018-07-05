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Саміт НАТО у Брюсселі: з ким поруч посадять Порошенка

Під час саміту НАТО у Брюсселі президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп сидітимуть поруч.

Порошенко Трамп

Про це у коментарі  УНН розповів голова місії України в НАТО Вадим Пристайко, відповідаючи на питання, чи будуть зустрічатись на саміті Порошенко і Трамп.

– Він (Порошенко – Ред.) не тільки буде з ним (Трампом – Ред.) перетинатись – вони будуть сидіти поруч. Спочатку на засіданні, присвяченому Україні. Україна (Ukraine) знаходится там, де й США (USA), – зазначив дипломат.

За його словами, таке розташування лідерів на засіданні передбачено протоколом: спочатку йде генсек, потім, починаючи з Албанії, по колу країни розміщені за алфавітом.

– Ми працюємо і над окремою зустріччю. Весь цей час, два дні, лідери будуть зустрічатись, спілкуватись, буде достатньо підстав для того, щоб з 29 найпотужнішими на планеті лідерами зустрітись, а також з дуже важливими для нас партнерами, – наголосив Пристайко.

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Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Петра Порошенка запросять на саміт, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі.

Фото: president.gov.ua

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